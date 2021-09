Sport 191

Calcio, delegazione Figc a Caltanissetta: 8 formazioni nel nuovo campionato di terza categoria

Sala gremita da dirigenti e tecnici provenienti da tutta la provincia, ulteriore segnale della "fame" di calcio

Redazione

24 Settembre 2021 16:13

Ripartire senza se e senza ma, ma…in sicurezza. Messaggio forte ed univoco quello che emerge dalla riunione della delegazione provinciale Figc Caltanissetta che ha presentato il nuovo campionato di terza categoria con ben 8 formazioni al via. L’adunanza, grazie all’interessamento dell’assessore allo sport del capoluogo nisseno, Fabio Caracuasi (presente all’incontro), si è tenuta presso Palazzo Moncada. Al “tavolo” della presentazione, il presidente del comitato regionale siculo Figc, il nisseno Sandro Morgana, il delegato provinciale Figc Giorgio Vitale che ha “diretto” la seduta e svolto la relazione programmatica, Michele Scarantino (icona del calcio nisseno) dirigente onorario Lnd e da poco nominato Presidente della Commissione per le Carte Federali, e l’assessore Caracausi.

Sala gremita da dirigenti e tecnici provenienti da tutta la provincia, ulteriore segnale della “fame” di calcio che attanaglia la provincia nissena. Presenti inoltre Giuseppe Anzaldi (commissario delegazione Enna), Natale Ferrante (delegato regionale calcio femminile), Mimmo Amico (presidente arbitri Caltanissetta) e Alessandro Cereda (presidente associazione allenatori Caltanissetta)

Vitale ha sottolineato l’immane sforzo svolto dal comitato: si è passati da 3 ad otto squadre. Un risultato da condividere con l’impegno dei dirigenti delle società che hanno risposto presente; altri sodalizi hanno garantito la partecipazione per il prossimo campionato 2022/23. “Abbiamo lavorato senza sosta. Mossi dalla nostra passione, dall’impegno e dalle direttive del nostro presidente. Non ci fermiamo. Questo è solo il primo tassello. Ripartire è imperativo. L’aumento delle squadre c’è stato, altre sono state in forse fino alla fine e alcuni hanno comunque garantito la loro presenza per la prossima stagione. Sei squadre anche per la serie D di calcio a 5”.

L’assessore Caracausi ha ricordato in favore del calcio nisseno, il recente finanziamento ottenuto da 700mila euro per il manto sintetico al “M. Cannavò” (Pian del Lago 2). Il presidente Sandro Morgana, lieto per i risultati ottenuti dalla delegazione di Caltanissetta, ha sottolineato: “E’ necessario ripartire e non fermarsi più. In Sicilia abbiamo esteso l’obbligo del green pass ai campionati di promozione, prima, seconde a terza categoria, ed ai settori giovanili. Le società hanno compreso e aderito. Abbiamo ridotto le squadre in promozione ma rilanciamo con grandi numeri la base della nostra piramide: da circa 100 squadre, passiamo ad oltre 150 per la terza categoria. Stiamo svolgendo un lavoro corposo; già approvata anche la riforma dei campionati giovanili. Introdurremo la Elite, oltre ai tornei regionali e provinciali. Inoltre delegheremo under 14 e 16 ai comitati provinciali. Il calcio è vita, salute, rispetto delle regole. In Italia oltre 11mila società dilettantistiche e due milioni di atleti: ripartiamo consapevoli del nostro valore”



