Calcio, colpo di mercato per la Nissa: arriva l'attaccante Peppe Prestia

Ha cominciato nelle giovanili del Trapani, per poi passare in prima squadra con mister Roberto Boscaglia per due stagioni in serie C

Redazione

02 Febbraio 2021 10:08

Con la ripresa del campionato di Eccellenza ormai molto probabile, la Nissa mette a segno un grande colpo di mercato, assicurandosi le prestazioni di uno dei più forti attaccanti esterni della categoria. Stiamo parlando di Peppe Prestia, classe 1995 di Palermo. Prestia aveva iniziato la stagione a Canicattì ma è rimasto affascinato dal progetto del presidente Arialdo Giammusso ed ha quindi deciso di sposare la causa biancoscudata. La trattativa è stata abilmente condotta dal nostro direttore sportivo Giancarlo Bonsignore, ancora al lavoro per altri grossi colpi di mercato. Il palmares di Peppe Prestia è di grande rilievo. Ha cominciato nelle giovanili del Trapani, per poi passare in prima squadra con mister Roberto Boscaglia per due stagioni in serie C. Tra le società in cui ha militato Peppe, ricordiamo anche Dattilo, Riviera Marmi, Marsala, Folgore con cui ha disputato le finali nazionali dei play off di Eccellenza, Canicattì, Sancataldese e, come dicevamo, ancora Canicattì in questa prima parte della stagione.

