Calcio, colpaccio per la Nissa: arriva il bomber Juan Francisco Ortiz Lopez

Il nuovo centravanti biancoscudato cresciuto nel club messicano del Santos Laguna inizia a giocare tra i "senior", nel 2014, con gli argentini del Liniers

Redazione

Riprende con vigore il mercato della Nissa. La società biancoscudata è lieta di annunciare il nome del nuovo bomber con grande fiuto del gol. Si tratta dell'argentino Juan Francisco Ortiz Lopez, classe 1993, 1,85 di altezza, punta centrale: è il classico centravanti fisico che lavora molto per la squadra aprendo spazi agli inserimenti dei centrocampisti.

Il nuovo centravanti biancoscudato cresciuto nel club messicano del Santos Laguna inizia a giocare tra i "senior", nel 2014, con gli argentini del Liniers, poi Defensores Belgrano e Urguiza. Nel 2018 l'arrivo in Italia dove viene ingaggiato dal Castiadas, formazione di Serie D sarda. Una breve parentesi per lui, in quando ad ottobre dello stesso anno s'accasa allo Jonica FC dove si "consacra" a suon di reti: Trentuno reti nelle ultime tre stagioni, di cui quindici nell'ultima che sono valsi, alla squadra messinese, il sospirato accesso ai play-off. Queste, le prime parole del nuovo ariete biancoscudato: 'Sono contento di essere qui in un club glorioso come Nissa, voglio ripagare la fiducia del mister stiamo e fare bene con questa squadra. Vogliamo crescere insieme come gruppo per dare i risultati sperati".



