Cronaca 854

Calcinacci su un'auto nella galleria fra Enna e Caltanissetta, paura per una coppia agrigentina

L'utilitaria a bordo della quale vi era la coppia, ha riportato dei danni perchè il mezzo sarebbe stato colpito da una "pioggia" di calcinacci

Redazione

17 Gennaio 2021 16:16

Torna da Catania dove era stato, assieme alla moglie, per dei controlli specialistici e lungo l’autostrada, all’interno della galleria che si incontra fra Enna e Caltanissetta, la sua auto viene colpita da una «pioggia» di calcinacci. Cedimenti che hanno danneggiato, e anche in maniera importante, la Volkswagen Golf, che l’agrigentino sessantatreenne stava guidando.L’utilitaria ha riportato infatti consistenti danni al parabrezza e al cofano. L’uomo, praticamente su tutte le furie, ma per fortuna illeso, insieme alla moglie seduta al suo fianco, ha già formalizzato una denuncia di danneggiamento alla Polizia di Stato. Passo propedeutico, verosimilmente, per poter chiedere un risarcimento danni. I poliziotti della sezione Volanti hanno raccolto la denuncia che è stata formalizzata a carico dell’ente proprietario dell’autostrada e hanno avviato, naturalmente, i primissimi accertamenti di rito.

Stando a quanto è emerso ieri, ma circolavano poche informazioni al riguardo, sul posto del danneggiamento – ossia in autostrada e nelle immediate adiacenze della galleria – non ci sarebbe stato un intervento da parte delle forze dell’ordine. L’agrigentino, a quanto pare, dopo aver vissuto l’inatteso - e per certi versi scioccante - danneggiamento ed essersi sincerato che l’auto, seppur danneggiata, era ancora integra è dunque arrivato a casa e poi, appunto, s’è presentato all’ufficio Denunce della Questura, ufficio che si trova alla caserma Anghelone di via Francesco Crispi.

Dinanzi gli agenti di servizio, il sessantatreenne ha dunque ricostruito lo spiacevole episodio vissuto mentre era di ritorno, assieme alla moglie, da Catania dove si era recato esclusivamente per motivi di salute. L’uomo ha anche documentato i danni subiti dalla sua Golf Volkswagen.





