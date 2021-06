Cronaca 1185

Calciatore muore durante partita per ricordare il fratello che era morto in bici

E' deceduto in seguito ad un malore (verosimilmente arresto cardiaco), come constatato dal personale del 118

03 Giugno 2021 09:51

Un 29enne è morto mentre disputava una partita di calcetto organizzata per ricordare anche il fratello deceduto alcuni anni fa mentre era in bicicletta. E' accaduto ieri sera a Poggiomarino (Napoli). I carabinieri sono intervenuti in via Alessandro Manzoni, al Centro Sportivo Football "Cangianiello", dove Giuseppe Perrino mentre disputava il torneo di calcetto tradizionalmente dedicato a giovani atleti scomparsi (quest'anno dedicato al fratello di Giuseppe e ad un'altra persona) è deceduto in seguito ad un malore (verosimilmente arresto cardiaco), come constatato dal personale del 118. La salma è stata sequestrata e portata nell'obitorio di Castellammare di Stabia per l'esame autoptico, come disposto dall'autorità giudiziaria.



