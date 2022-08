Cronaca 1377

Calciatore fermato per l'omicidio di Alessandra Matteuzzi, la Sancataldese: "Messo fuori rosa il 20 agosto dopo ingiustificato allontanamento"

Di seguito la nota stampa inviata dalla dirigenza della sancataldese. Per l'omicidio di Alessandra Matteuzzi è stato fermato il calciatore Giovanni Padovani

Redazione

Condanniamo senza se e senza ma ogni violenza e femminicidio. Non riusciamo a trovare le parole per commentare i fatti che si sono verificati ieri sera a Bologna, per la furia e la ferocia subita da Alessandra Matteuzzi. Ciò che proviamo in questo momento è shock e sgomento. La Società Sancataldese Calcio tiene a puntualizzare che il calciatore Giovanni Padovani già lo scorso sabato 20 agosto era stato messo fuori rosa a causa del suo ingiustificato allontanamento. La dirigenza verde amaranto si stringe al dolore della famiglia della vittima, certi che la legge faccia il suo corso. #StopFemminicidio. L'articolo sull'omicidio a questo link https://www.seguonews.it/uccide-a-mazzate-la-ex-compagna-calciatore-della-sancataldese-fermato-dalla-polizia)



