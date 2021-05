Cronaca 259

Calciatore dell'Inter festeggia il compleanno in hotel con 23 persone: arrivano i carabinieri

Si tratta di Romelu Lukaku. I carabinieri sono intervenuti, intorno alle 3, a Milano in un hotel del centro dove, in un sala eventi, erano in corso i festeggiamenti

Redazione

13 Maggio 2021 14:54

Il calciatore dell’Inter Romelu Lukaku ricorderà a lungo il suo ultimo compleanno. La scorsa notte i carabinieri della Compagnia Milano Duomo e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti, intorno alle 3, a Milano in un hotel del centro dove, in un sala eventi, erano in corso i festeggiamenti. Il giocatore era con altre 23 persone che saranno sanzionate per violazione della normativa anti covid. Tra loro anche altri calciatori dell’Inte: Achraf Hakimi, Ivan Perisic e Ashley Young. La segnalazione della festa è avvenuta tramite una telefonata ai carabinieri.Fonti vicine all’Inter dicono che non si è trattato di una festa di compleanno ma una semplice cena dopo la partita con la Roma.

In realtà - spiegano - dopo la partita Lukaku e alcuni suoi compagni sono andati a cena in un albergo dove sono arrivati già a tarda notte (la partita è terminata alle 22,45). Alcuni di loro hanno deciso di non pernottare nell’hotel ma di tornare a casa. Mentre si recavano alle rispettive vetture, fuori dall’hotel, sono stati fermati e multati per la violazione del coprifuoco. La questione della festa - spiegano - sarebbe venuta erroneamente fuori perché Lukaku ha ricevuto un piccolo dono da un partecipante alla cena che glielo ha consegnato in separata sede all’esterno proprio mentre gli veniva rivolta la contestazione da parte dei carabinieri.



