Cronaca 1628

Calabria, assembramento al bar: carabinieri multano poliziotti

Multa anche per i titolari del locale, costretto alla chiusura immediata, e per un dirigente medico della sanità cittadina

Redazione

26 Aprile 2021 09:39

Consumavano i loro caffè al bancone, senza rispettare le distanze e senza indossare la mascherina. Un assembramento singolare quello avvenuto in un bar gelateria di Corigliano Rossano, in Calabria: davanti al bancone infatti c'era un gruppo di poliziotti del commissariato cittadino. Gli agenti, alcuni in servizio e altri no, sono stati sorpresi dai carabinieri che immediatamente hanno identificato gli avventori per contestargli ed elevargli i verbali con le rispettive sanzioni amministrative per assembramento. Multa anche per i titolari del locale, costretto alla chiusura immediata, e per un dirigente medico della sanità cittadina sorpreso anche lui al bancone.



