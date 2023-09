Politica 494

Cala il sipario sulla Pontida, tra i partecipanti Aiello: "Un imperdibile appuntamento per ogni leghista che va ben oltre la politica"

Nel corso della festa di partito, organizzata per la prima volta nel 1990, si sono alternati comizi e incontri tra politici e militanti provenienti da tutta Italia

Redazione

18 Settembre 2023 12:17 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/cala-il-sipario-sulla-pontida-tra-i-partecipanti-aiello-un-imperdibile-appuntamento-per-ogni-leghista-che-va-ben-oltre-la-politica Copia Link Condividi Notizia

Si è concluso ieri l’annuale raduno politico dei militanti della Lega, che storicamente svolto nel pratone di Pontida (BG) è stato riproposto pure quest’anno nella sua forma tradizionale, ovvero in una due giorni di festa durante la quale sono intervenuti tutti i maggiori esponenti della Lega, con le conclusioni affidate al Segretario federale, Matteo Salvini, che ieri è stato affiancato sul palco da Marine Le Pen.

Nel corso della festa di partito, organizzata per la prima volta nel 1990, si sono alternati comizi e incontri tra politici e militanti provenienti da tutta Italia. Presente anche una foltissima delegazione della classe dirigente siciliana: dal Commissario regionale On. Annalisa Tardino, agli Assessori regionali Luca Sammartino e Mimmo Turano, i Parlamentari nazionali e regionali, il Coordinatore regionale di Lega Giovani, Giuseppe Miccichè, oltre ad una moltitudine di militanti siciliani provenienti da ogni parte della Sicilia.

Per la Provincia di Caltanissetta presente il Responsabile Organizzativo Regionale, Oscar Aiello, che dichiara: “Anche quest’anno ho partecipato con piacere allo storico e tradizionale raduno nazionale di Pontida. Un imperdibile appuntamento per ogni leghista, che va ben oltre la Politica: identità, comunità, senso di appartenenza, tradizioni, folklore, amicizia, piacere di ritrovarsi da Nord a Sud per stare insieme. Con la festa regionale di Caltanissetta ed il raduno nazionale di Pontida – conclude Oscar Aiello - la Lega ha dimostrato le sue capacità organizzative e di mobilitazione, tipiche di un partito che gode di ottima salute”.



Si è concluso ieri l'annuale raduno politico dei militanti della Lega, che storicamente svolto nel pratone di Pontida (BG) è stato riproposto pure quest'anno nella sua forma tradizionale, ovvero in una due giorni di festa durante la quale sono intervenuti tutti i maggiori esponenti della Lega, con le conclusioni affidate al Segretario federale, Matteo Salvini, che ieri è stato affiancato sul palco da Marine Le Pen. Nel corso della festa di partito, organizzata per la prima volta nel 1990, si sono alternati comizi e incontri tra politici e militanti provenienti da tutta Italia. Presente anche una foltissima delegazione della classe dirigente siciliana: dal Commissario regionale On. Annalisa Tardino, agli Assessori regionali Luca Sammartino e Mimmo Turano, i Parlamentari nazionali e regionali, il Coordinatore regionale di Lega Giovani, Giuseppe Miccichè, oltre ad una moltitudine di militanti siciliani provenienti da ogni parte della Sicilia. Per la Provincia di Caltanissetta presente il Responsabile Organizzativo Regionale, Oscar Aiello, che dichiara: "Anche quest'anno ho partecipato con piacere allo storico e tradizionale raduno nazionale di Pontida. Un imperdibile appuntamento per ogni leghista, che va ben oltre la Politica: identità, comunità, senso di appartenenza, tradizioni, folklore, amicizia, piacere di ritrovarsi da Nord a Sud per stare insieme. Con la festa regionale di Caltanissetta ed il raduno nazionale di Pontida - conclude Oscar Aiello - la Lega ha dimostrato le sue capacità organizzative e di mobilitazione, tipiche di un partito che gode di ottima salute".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare