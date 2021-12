Salute 173

Cala il sipario a Caltanissetta sul Salus Festival, Sanfilippo: "Momento di crescita per la salute del territorio"

Ad animare il Salus Festival la partecipazione di numerosi professionisti del sistema socio-sanitario

Redazione

07 Dicembre 2021 16:29 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/cala-il-sipario-a-caltanissetta-sul-salus-festival-sanfilippo-momento-di-crescita-per-la-salute-del-territorio Copia Link Condividi Notizia

Con la “Camminata della Salute”, che ha coinvolto numerosi cittadini, si conclude oggi la settima edizione del Salus Festival, la manifestazione di promozione della salute organizzata dal CEFPAS che si è svolta a Caltanissetta e a Gela. Una settimana di eventi tra seminari scientifici, ambulatori aperti e screening gratuiti nel capoluogo nisseno e nella Città del Golfo, il concorso cinematografico Salus Cine Festival, i tornei sportivi e gli incontri con gli studenti delle scuole superiori e gli alunni delle scuole elementari.

Ad animare il Salus Festival la partecipazione di numerosi professionisti del sistema socio-sanitario, medici, specialisti, esperti e docenti universitari che sono intervenuti nel corso delle giornate formative, insieme ai campioni dello sport e alle forze dell’ordine per parlare e promuovere il benessere della persona e i corretti stili di vita nei suoi diversi ambiti. Positiva anche la partecipazione dei cittadini agli ambulatori per i check-up specialistici, un appuntamento con la prevenzione che continua a riscuotere grande adesione.

«Grazie alla forte adesione del territorio alle iniziative del Salus Festival, il CEFPAS ancora una volta ha dimostrato di essere dalla parte della prevenzione della salute. Fondamentale è stato il supporto dei partner istituzionali e dell’associazionismo del Terzo settore, grazie ai quali abbiamo fatto rete e che ringrazio per il loro contributo di idee, suggerimenti e proposte. Tutti insieme, attraverso gli screening, i seminari scientifici e gli eventi culturali, ci siamo mobilitati per proporre stili di vita corretti alla popolazione e per far capire quanto sia importante prendersi cura di se stessi. I diversi argomenti trattati ci hanno permesso di riflettere sui temi di grande attualità per il presente e il futuro della Sanità. É davvero un messaggio positivo che da ben sette anni Caltanissetta riesce a veicolare con grande energia», dice Roberto Sanfilippo, Direttore generale del CEFPAS.

«Dopo che nell’ultimo anno siamo stati costretti ad affrontare l’emergenza pandemica, la ripresa in presenza del Salus Festival rappresenta un grande evento di promozione della salute e simboleggia la grande voglia di ritorno alla normalità. Grazie alla disponibilità dei nostri professionisti e alla collaborazione di tutta la direzione e del mondo del volontariato, abbiamo allargato le porte della prevenzione attivando gli ambulatori nelle nostre strutture per accogliere i pazienti che hanno scelto di sottoporsi alle visite specialistiche», commenta Alessandro Caltagirone, Direttore generale dell’Asp di Caltanissetta.



Con la "Camminata della Salute", che ha coinvolto numerosi cittadini, si conclude oggi la settima edizione del Salus Festival, la manifestazione di promozione della salute organizzata dal CEFPAS che si è svolta a Caltanissetta e a Gela. Una settimana di eventi tra seminari scientifici, ambulatori aperti e screening gratuiti nel capoluogo nisseno e nella Città del Golfo, il concorso cinematografico Salus Cine Festival, i tornei sportivi e gli incontri con gli studenti delle scuole superiori e gli alunni delle scuole elementari. Ad animare il Salus Festival la partecipazione di numerosi professionisti del sistema socio-sanitario, medici, specialisti, esperti e docenti universitari che sono intervenuti nel corso delle giornate formative, insieme ai campioni dello sport e alle forze dell'ordine per parlare e promuovere il benessere della persona e i corretti stili di vita nei suoi diversi ambiti. Positiva anche la partecipazione dei cittadini agli ambulatori per i check-up specialistici, un appuntamento con la prevenzione che continua a riscuotere grande adesione. «Grazie alla forte adesione del territorio alle iniziative del Salus Festival, il CEFPAS ancora una volta ha dimostrato di essere dalla parte della prevenzione della salute. Fondamentale è stato il supporto dei partner istituzionali e dell'associazionismo del Terzo settore, grazie ai quali abbiamo fatto rete e che ringrazio per il loro contributo di idee, suggerimenti e proposte. Tutti insieme, attraverso gli screening, i seminari scientifici e gli eventi culturali, ci siamo mobilitati per proporre stili di vita corretti alla popolazione e per far capire quanto sia importante prendersi cura di se stessi. I diversi argomenti trattati ci hanno permesso di riflettere sui temi di grande attualità per il presente e il futuro della Sanità. É davvero un messaggio positivo che da ben sette anni Caltanissetta riesce a veicolare con grande energia», dice Roberto Sanfilippo, Direttore generale del CEFPAS. «Dopo che nell'ultimo anno siamo stati costretti ad affrontare l'emergenza pandemica, la ripresa in presenza del Salus Festival rappresenta un grande evento di promozione della salute e simboleggia la grande voglia di ritorno alla normalità. Grazie alla disponibilità dei nostri professionisti e alla collaborazione di tutta la direzione e del mondo del volontariato, abbiamo allargato le porte della prevenzione attivando gli ambulatori nelle nostre strutture per accogliere i pazienti che hanno scelto di sottoporsi alle visite specialistiche», commenta Alessandro Caltagirone, Direttore generale dell'Asp di Caltanissetta.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare