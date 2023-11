Cronaca 263

Caivano, infiltrazioni dei clan di camorra nel Comune: 18 arresti dei carabinieri

L'organizzazione criminale riusciva a ottenere da parte di pubblici amministratori notizie riservate relative all'aggiudicazione degli appalti

Redazione

A Caivano operazione contro la Camorra: diciotto persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'inchiesta sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività di governo e dell'amministrazione del comune, sciolto per mafia dal Consiglio dei ministri lo scorso 16 ottobre, in particolare nella gestione degli affidamenti degli appalti per i lavori pubblici.





