Cafè Letterario Caltanissetta: parte da oggi la campagna tesseramento 2022

La quota è di dieci euro, per ogni tesseramento saranno consegnati 5 segnalibro realizzati con aziende locali

Redazione

Parte da oggi la campagna tesseramento 2022 del Cafè Letterario Caltanissetta all'interno delle attività culturali dell'associazione FederEventi Caltanissetta. La Tessera annuale associativa è lo strumento più immediato ed economico che risponde a due esigenze: da una parte sostiene l’attività culturale/sociale di FederEventi Caltanissetta, dall'altra permette di ricevere info su eventi e promozioni. La quota è di dieci euro, per ogni tesseramento saranno consegnati 5 segnalibro realizzati con aziende locali che ringraziamo. I segnalibro di quest’anno hanno visto la collaborazione degli artisti Salvatore Cammilleri e Francesca Nesteri e dei fotografi Valentina Ilardo e Ilenia Marchese. Salvatore Cammilleri, Visual Artist. Elementi identificativi delle sue opere sono i simbolismi e la luce che racchiudono una profonda riflessione esistenziale, ed attraverso l'ironia ricerca e confuta le illusioni del contemporaneo vivere.

Francesca Nesteri, si esprime con diversi linguaggi artistici, tra i quali installazioni, performance artistica, videoart, le sue opere sono il risultato della commistione tra fotografia, pittura, doratura, combustione, che ben rappresentano dolore, ferite, mancanze, e tutto ciò che grava l’essere umano. Valentina Ilardo, cerca di cogliere l’universo dei dettagli presenti in natura con lo scopo di stimolare sia l'osservazione che l'immaginazione di chi osserva i suoi lavori, mettendo in evidenza ciò che spesso risulta invisibile agli occhi altrui; ed ecco che cortecce e rocce, diventano protagoniste dei suoi scatti con le loro linee e curve di colori, dando vita a quadri astratti. Ilenia Marchese, fotografa appassionata del settore naturalistico e paesaggistico, ama scattare di notte laddove i soggetti che durante il giorno appaiono comuni assumono un aspetto interessante, esplorare l’ignoto, caricando le sue opere di un fascino misterioso ed avvolgente. Noti e notevolmente apprezzati i suoi scatti che ritraggono scene urbane illuminate, i rapaci, la luna. Per ogni info per tesserarsi basterà chiamare il numero 340078327, la pagina Facebook FederEventi Caltanissetta o l'indirizzo email federeventi.cl@gmail.com.



