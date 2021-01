Cronaca 666

Caduta di calcinacci da una galleria della Caltanissetta-Agrigento, auto coinvolta. Il Codacons: presenteremo un esposto

I calcinacci si sarebbero staccati improvvisamente e avrebbero colpito il mezzo, danneggiando il parabrezza e il cofano

Redazione

18 Gennaio 2021 19:46

Nella giornata di sabato 17 gennaio 2021, un’auto con a bordo una coppia di Agrigento, che da Catania stava tornando a casa, è stata raggiunta dai calcinacci caduti dal tetto di una galleria a Caltanissetta (in direzione Agrigento), lungo la Strada Statale 640. I calcinacci si sarebbero staccati improvvisamente e avrebbero colpito il mezzo, danneggiando il parabrezza e il cofano. Fortunatamente, l’uomo alla guida e la moglie, entrambi di Agrigento, non hanno riportato ferite. L’accaduto è stato denunciato dagli agenti della sezione Volanti intervenuti sul posto all’Anas e agli organi preposti. “Non è accettabile che possano corrersi rischi di questo tipo, urgono interventi e indagini approfondite affinché ciò non avvenga più – commentano i legali del Codacons provinciale di Caltanissetta, Daniela Dell’Utri e Giuseppe Orlando. Per tali ragioni presenteremo un esposto alla Procura della Repubblica. Riteniamo sia necessario indagare di chi sia la responsabilità per l’accaduto”.

