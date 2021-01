Cronaca 273

Caduta calcinacci in galleria: "Non è coinvolta la Ss640 ma la Palermo-Catania"

Dopo il comunicato della Codacons Caltanissetta che parlava di galleria sulla Ss640 arriva una precisazione della Empedocle 2

Redazione

20 Gennaio 2021 11:54

In riferimento alle notizie di stampa relative al crollo di calcinacci di una galleria, causando danni ad un'auto di passaggio lo scorso 17 gennaio, l'Empedocle2, il consorzio che si occupa dei lavori di ammodernamento della SS 640, tiene a precisare che non si tratta, come riportato in diversi articoli di stampa, di una galleria presente sul tratto della statale. Erroneamente vengono pubblicate, tra l'altro, anche fotografie di gallerie che insistono lungo il percorso. Da nostre verifiche, la galleria in questione si trova sull'autostrada Palermo-Catania A19. Si tratta, infatti, della galleria "Misericordia" situata poco prima dell'uscita per Enna, niente a che fare con la SS 640 e soprattutto con gallerie presenti in aree di cantiere.



