Cade per le scale mentre cammina in paese e batte la testa: trasportato in elisoccorso al Sant'Elia di Caltanissetta

Cronaca 1015

Cade per le scale mentre cammina in paese e batte la testa: trasportato in elisoccorso al Sant'Elia di Caltanissetta

Il 50enne è attualmente ricoverato al reparto di Rianimazione in coma farmacologico

Redazione

14 Febbraio 2023 17:15 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/cade-per-le-scale-mentre-cammina-in-paese-e-batte-la-testa-trasportato-in-elisoccorso-al-santelia-di-caltanissetta Copia Link Condividi Notizia

Un cinquantenne è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia dopo essere caduto da una scalinata. L'uomo stava camminando per le vie del suo paese, Valguarnera Caropepe, quando è inciampato cadendo su una scalinata. Avrebbe battuto violentemente la testa e perso i sensi. Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato l'elisoccorso che ha trasportato il 50enne al Sant'Elia. Qui è stato sottoposto a esami diagnostici, intubato e ricoverato in Rianimazione. Il paziente è in prognosi riservata.



Un cinquantenne è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia dopo essere caduto da una scalinata. L'uomo stava camminando per le vie del suo paese, Valguarnera Caropepe, quando è inciampato cadendo su una scalinata. Avrebbe battuto violentemente la testa e perso i sensi. Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato l'elisoccorso che ha trasportato il 50enne al Sant'Elia. Qui è stato sottoposto a esami diagnostici, intubato e ricoverato in Rianimazione. Il paziente è in prognosi riservata.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare