Cronaca 900

Cade in mare da traghetto sullo Stretto, Capitaneria lo salva

Naufrago recuperato da una motovedetta e portato in ospedale

Redazione

Un uomo di 50 anni è caduto da una nave traghetto in servizio nello Stretto di Messina ma è stato individuato e tratto in salvo dalla Capitaneria. Dopo avere appreso la notizia due motovedette della Guardia Costiera si sono messe alla ricerca del naufrago e lo hanno recuperato. L’uomo è stato prima trasportato in porto dove gli sono state prestate le prime cure. Subito dopo è stato trasferito al Policlinico di Messina ed è in buone condizioni. Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente. (ANSA).



