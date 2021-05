Cronaca 88

Cadavere di un trentenne trovato tra i rifiuti a Vittoria, ipotesi omicidio

Le indagini sono condotte dalla Squadra Mobile. La morte risalirebbe a 4 giorni fa

Redazione

07 Maggio 2021 09:24

Il cadavere di un uomo abbandonato in mezzo ai rifiuti in una piazzola è stato trovato sulla strada statale 115 che collega Vittoria ad Acate, proprio nei pressi di un supermercato hard discount. Il corpo sarebbe di un rumeno di circa 30 anni e presenta delle lesioni al capo. Il cadavere è in avanzato stato di putrefazione; la morte risalirebbe ad almeno 4 giorni fa. Sul posto è intervenuto il medico legale, nominato dalla Procura di Ragusa. Le indagini sono condotte dalla Squadra Mobile che privilegia l'ipotesi di un omicidio.



