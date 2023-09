Cronaca 2369

Cadavere bendato e con i piedi legati trovato appeso al guardrail

Sul cadavere sarebbero stati riscontrati anche segni di percosse e tagli

Redazione

l cadavere di un uomo con i piedi legati, bendato e con segni di percosse è stato trovato appeso al bordo della Gvt, una arteria ad alta velocità, in provincia di Trieste. Le indagini sono affidate ai Carabinieri. Secondo quanto si è appreso, sul cadavere sarebbero stati riscontrati anche segni di percosse e tagli. Il cadavere era sospeso all'esterno della strada, in una zona di vegetazione, poco visibile per chi transita con l'auto. A trovarlo sarebbero stati infatti tecnici dell'Anas. Sul posto, oltre ai Carabinieri, ci sono anche sanitari del 118, Polizia di Stato e vigili del fuoco. Pochi minuti fa sarebbero giunti sul posto il pm di turno e il medico legale, dunque a breve potrebbe essere issato il corpo.



