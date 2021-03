Attualita 379

Cacciato dal Cosenza perchè porta il cognome dello zio Nitto: la rabbia di Pietro Santapaola

Scoppia il caso Pietro Junior Santapaola. Il cognome è lo stesso di un suo prozio, Benedetto Santapaola detto Nitto

Redazione

17 Marzo 2021 21:39

Scoppia il caso Pietro Junior Santapaola, classe 2003, originario di Messina. Il cognome è lo stesso di un suo prozio, Benedetto Santapaola detto Nitto, tra i più noti boss di Cosa Nostra condannato all’ergastolo. E anche suo padre sarebbe legato alla criminalità organizzata, e per questo motivo è stato coinvolto in una operazione di polizia. Il figlio però non ha collegamenti con gli ambienti criminali, il suo sogno resta quello di giocare a calcio e diventare un professionista.

A gennaio è arrivato dalla Serie D, a Messina, fino alla B di Cosenza. Si è allenato normalmente fino a quando a inizio marzo un dipendente della società lo avvisa, via whatsapp, della volontà da parte del club di concludere il rapporto. Il racconto alla stampa è dell’avvocato Salvatore Silvestro che ha presentato una denuncia ai carabinieri di Messina, prima di trasmettere tutto anche alla Procura di Cosenza.



