Cronaca 80

Caccia a Vittoria al pirata della strada che ha travolto uno scooter ed è fuggito via

Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno traportato il ragazzo in ospedale

Redazione

06 Dicembre 2023 17:30 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caccia-a-vittoria-al-pirata-della-strada-che-ha-travolto-uno-scooter-ed-e-fuggito-via Copia Link Condividi Notizia

Travolge uno scooter e invece di fermarsi a prestare soccorso accelera e si dà alla fuga. È caccia al pirata della strada in provincia di Ragusa, dove un ragazzo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate nell'impatto. L'incidente si è verificato sulla statale Vittoria-Acate dove un'auto ha investito il ciclomotore guidato da un giovane gambiano che stava tornando a casa dal lavoro. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno traportato il ragazzo in ospedale. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per rintracciare l'automobilista che è scappato.

Poche settimane fa a Ragusa un pirata della strada è stato rintracciato dopo la fuga e per lui è scattata la denuncia. Anche in questo caso aveva travolto un giovane a bordo di un ciclomotore, non aveva prestato soccorso e si era allontanato, abbandonando il ferito sull'asfalto. Si tratta di un ventunenne.

La sua auto aveva perso alcune parti che si sono rivelate fondamentali per risalire al modello del mezzo e all'identità del proprietario. La polizia che aveva effettuato i rilievi l'ha così rintracciato poco dopo: è accusato di lesioni personali gravi, fuga e omissione di soccorso. Il ragazzo a bordo del ciclomotore era invece stato soccorso dai sanitari del 118 che l'hanno trasportato con codice rosso in ospedale.



Travolge uno scooter e invece di fermarsi a prestare soccorso accelera e si dà alla fuga. È caccia al pirata della strada in provincia di Ragusa, dove un ragazzo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate nell'impatto. L'incidente si è verificato sulla statale Vittoria-Acate dove un'auto ha investito il ciclomotore guidato da un giovane gambiano che stava tornando a casa dal lavoro. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno traportato il ragazzo in ospedale. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per rintracciare l'automobilista che è scappato. Poche settimane fa a Ragusa un pirata della strada è stato rintracciato dopo la fuga e per lui è scattata la denuncia. Anche in questo caso aveva travolto un giovane a bordo di un ciclomotore, non aveva prestato soccorso e si era allontanato, abbandonando il ferito sull'asfalto. Si tratta di un ventunenne. La sua auto aveva perso alcune parti che si sono rivelate fondamentali per risalire al modello del mezzo e all'identità del proprietario. La polizia che aveva effettuato i rilievi l'ha così rintracciato poco dopo: è accusato di lesioni personali gravi, fuga e omissione di soccorso. Il ragazzo a bordo del ciclomotore era invece stato soccorso dai sanitari del 118 che l'hanno trasportato con codice rosso in ospedale.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare