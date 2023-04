Cronaca 118

Caccamo, muore escursionista colto da malore sul Monte San Calogero

Nel gruppo c’erano anche due medici che hanno tentato di tutto per salvarlo

Redazione

02 Aprile 2023

Un uomo è morto ieri pomeriggio sul Monte San Calogero sopra Caccamo. L’uomo, un sessantunenne catanese, faceva parte di un gruppo che era salito fino alla vetta del monte, alto 1.326 metri, nell’omonima riserva naturale orientata. Secondo quanto è stato ricostruito, ha accusato un malore ed ha perso i sensi. La telefonata degli escursionisti che si trovavano con lui è arrivata alle 16.30. Nel gruppo c’erano anche due medici che hanno tentato di tutto per salvarlo. Sono intervenuti i vigili del fuoco del Saf che hanno percorso diversi chilometri in una strada sterrata.

È stato impegnato anche l’elicottero della polizia con il soccorso alpino. Mentre si era messa in moto la macchina dei soccorsi l’uomo è deceduto. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Monte San Calogero è una meta per tante escursioni organizzate da varie associazioni. Quando il tempo è clemente non passa settimana che i sentieri non vengano percorsi da gruppi di uomini e donne che organizzano escursioni. (Gds.it)



