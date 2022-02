Cronaca 4642

Butera, scontro tra ambulanza e auto: morto il paziente e altre due persone. Feriti gravi medico e infermiere

L'autista del mezzo è tutt'ora incastrato all'intero del mezzo

Rita Cinardi

Tre persone sono morte in uno scontro avvenuto tra un’auto e un’ambulanza dell’Asp di Caltanissetta sulla Ss626 all’altezza dello svincolo di Butera. Si tratta del paziente che era all’interno dell’ambulanza e stava per essere trasportato dall’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, e il conducente che era all’interno della Nissan Juke. Qualche ora dopo è morto anche l'autista dell'ambulanza. L'infermiere che era a bordo dell'autoambulanza è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Elia in elisoccorso, un medico è stato trasportato in codice rosso per un trauma toracoaddominale all'ospedale di Gela. Infine per estrarre l'autista dell'ambulanza le operazioni per i vigili del fuoco si sono rivelate molto complesse. Quest'ultimo è stato intubato e trasportato a sua volta all'ospedale Sant'Elia con gravissimi traumi agli arti inferiori. Purtroppo anche quest'ultimo è giunto morto al Sant'Elia. (Foto Seguo News)



