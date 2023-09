Cronaca 1717

Butera, morto il dott. Buttiglieri: è stato il direttore sanitario del distretto di Gela

Un infarto lo ha stroncato durante la notte, una tragedia immane per la comunità locale

Redazione

È morto per un infarto il dott. Rocco Buttiglieri, direttore sanitario del distretto di Gela. Il professionista, 68 anni a dicembre, era nella sua villa in compagnia della moglie la quale lo avrebbe trovato ormai privo di vita. Il medico per anni è stato direttore degli ambulatori di Butera, tre anni fa la nomina alla guida del distretto sanitario di Gela. I dipendenti sanitari in servizio negli ambualatori di via Parioli e via Butera a Gela hanno appreso la notizia mentre stavano lavorando.

Nella giornata di martedì il dott. Buttiglieri era stato in via Parioli e con molti operatori amministrativi e sanitari si è soffermato per scambiare qualche battuta. Questa mattina, invece, un infarto non gli ha lasciato scampo.



