Butera, condotta idrica in tilt: interrotto il servizio di erogazione dell'acqua

Caltaqua, la società che gestisce il servizio in tutta la provincia di Caltanissetta, comunica che si è verificato un guasto

Redazione

02 Giugno 2021 12:56

A causa di un guasto verificatosi lungo l'adduttore delle fonti proprie denominate Valcanonica, la distribuzione in H24 nel comune di Butera è interrotta. I tecnici sono a lavoro per risolvere il guasto e ripristinare la fornitura. Tempo previsto per l'intervento e la messa in esercizio é di circa 24/36 ore.E' quanto comunica Caltaqua.



