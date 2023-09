Cronaca 330

Bus di migranti partito dalla Sicilia si schianta contro un Tir, morti due autisti e 18 feriti

Dei rilievi si è occupata la polizia stradale. I migranti erano sbarcati a Lampedusa nei giorni scorsi

Redazione

Due autisti sono morti e 18 migranti sono rimasti feriti, alcuni in modo grave, in un incidente stradale avvenuto l’autostrada A-1, all’altezza di Fiano Romano (Roma). Uno dei bus, in uso alla prefettura di Agrigento, che stava trasferendo dei migranti da Porto Empedocle ai centri d’accoglienza del Piemonte, ha avuto un impatto frontale con un mezzo pesante. I due autisti, entrambi italiani, sono morti. Diciotto i migranti rimasti feriti, alcuni in gravi condizioni, che sono stati portati in più ospedali della zona. Dei rilievi si è occupata la polizia stradale. I migranti erano sbarcati a Lampedusa nei giorni scorsi.



