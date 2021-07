Attualita 90

Buoni spesa Coronavirus, è possibile inoltrare domanda al Comune di Gela

Di seguito i requisiti per ottenere i buoni spesa che saranno concessi a chi si trova in stato di bisogno

Redazione

15 Luglio 2021 16:00

I soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, a causa dell’emergenza socio-assistenziale da Covid-19, possono presentare istanza per i buoni spesa per l'acquisto di beni di prima necessità (alimenti, farmaci, prodotti per l'igiene personale e della casa, bombole del gas, DPI e pasti pronti). A renderlo noto è l'assessore ai servizi sociali, Nadia Gnoffo. I voucher per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario massimo di: • 300,00 € per un nucleo composto da una sola persona; • 400,00 € per un nucleo composto da due persone; • 600,00 € per un nucleo composto da tre persone; • 700,00 € per un nucleo composto da quattro persone; • 800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone. L'istanza dovrà essere presentata esclusivamente dall’intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare, residente nel Comune, con i seguenti requisiti: a) non percepisce alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere continuativo di alcun genere; b) non risulta destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.); c) non dev'essere destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico per un importo inferiore rispetto ai valori unitari sopra riportati; in tal caso, allo stesso potrà essere attribuita la differenza tra l’importo massimo previsto dal presente Avviso e l’importo percepito a valere sui precedenti benefici;

“Poichè la distribuzione sarà fino all'esaurimento dei fondi assegnati al Comune, – spiega l'assessore Gnoffo – il nostro obiettivo è fare in modo che tali risorse siano destinate, in primis, ai nuclei familiari che non percepiscono alcun'altra forma di reddito o di assistenza economica da parte dello Stato. Pertanto, nel ringraziare i collaboratori del mio settore per l'impegno profuso in modo che la cittadinanza potesse accedere a questa nuova tranche di aiuti, voglio lanciare un appello affinchè presenti domanda solo chi ha i requisiti, per non intasare gli uffici, cosa che si tradurrebbe in un ritardo nell'erogazione dei buoni. Inoltre, chiedo che si presti la massima attenzione nella compilazione delle domande, perchè quelle non corrette saranno escluse. Viviamo una fase estremamente delicata, ed è importante che la gente capisca che l'amministrazione comunale è al loro fianco, pronta ad aiutare come può”.

Per presentare la domanda, si deve accedere alla piattaforma SocialBonus (https://gela.socialbonus.it) presente anche sul sito www.comune.gela.cl.it, cliccare sull’apposito link e compilare la domanda alla voce “Cittadino” in ogni sua parte. La si dovrà, quindi, scaricare, stampare, firmare e, unitamente a fotocopia di documento d’identità in corso di validità, dovrà pervenire al Comune di Gela dalle ore 12:00 del 15 luglio 2021 alle ore 12:00 del 26 luglio 2021 nei seguenti modi: • a mezzo e-mail all’indirizzo buonispesa@comune.gela.cl.it, specificando nell’oggetto “Buoni spesa D.L. n. 54/2020 – Cognome e Nome del richiedente”; • presentando l’istanza cartacea all’Ufficio protocollo del Comune.

Per la corretta compilazione dell’istanza si consiglia di visionare la scheda “Informazioni ed istruzioni operative per la compilazione dell’istanza” e/o farsi aiutare dai patronati, dai CAF e dagli operatori del terzo settore. Per eventuali ulteriori chiarimenti relativi all’istanza da presentare è possibile contattare gli operatori del Segretariato Sociale al numero 0933 906796. Ogni eventuale modifica dei requisiti intervenuta dopo la presentazione dell’istanza dovrà essere comunicata entro 5 giorni. Il Comune, naturalmente, si riserva di avviare le opportune verifiche sulla veridicità delle istanze ricevute. Al cittadino avente diritto sarà rilasciato dal Comune, attraverso la piattaforma SociaBonus, un “Buono Elettronico” il cui valore economico verrà attribuito, virtualmente, alla tessera sanitaria e/o al codice fiscale del beneficiario. Il Cittadino, una volta ricevuta dal Comune la conferma dell’accoglimento della richiesta ( tramite SMS), unitamente al valore dell’importo del buono virtuale, entrerà in possesso anche del codice PIN necessario per il pagamento della spesa presso l’attività commerciale convenzionata con l’Ente.



