Attualita 182

Buoni scuola, da martedì verranno distribuiti: pubblicato a Gela l'elenco dei beneficiari

La consegna avverrà negli uffici del segretariato sociale, e agli stessi uffici ci si potrà rivolgere in caso di problemi o perplessità

Redazione

08 Ottobre 2022 16:06 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/buoni-libro-da-martedi-verranno-distribuito-pubblicato-a-gela-lelenco-dei-beneficiari Copia Link Condividi Notizia

E’ tutto pronto per la distribuzione, a partire da martedì 11 ottobre, dei buoni scuola ai nuclei familiari che hanno i requisiti e i cui nominativi sono stati inseriti nell’elenco pubblicato sul sito del comune al seguente link: https://portale.comune.gela.cl.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=13283&CSRF=f1ded1be76e2e078a5b748e3942e2c5e . La consegna avverrà negli uffici del segretariato sociale, e agli stessi uffici ci si potrà rivolgere in caso di problemi o perplessità. Lo rende noto l’assessore ai servizi sociali, Nadia Gnoffo, a seguito della Determina Dirigenziale di ieri, 7 ottobre, con la quale si ufficializza la fornitura dei buoni spesa “pro-scuola" per l’acquisto di libri scolastici, sussidi e corredo scolastico.

La consegna avverrà negli uffici del segretariato sociale, e agli stessi uffici ci si potrà rivolgere in caso di problemi o perplessità per l’anno scolastico 2022/2023 ai minori appartenenti a famiglie che vivono una condizione di disagio economico. Ogni blocchetto contiene 10 buoni spesa del valore di € 25,00 da spendere presso i negozi accreditati. La lista di questi ultimi sarà distribuita agli aventi diritto insieme ai buoni. “Sappiamo che le famiglie erano in attesa, e finalmente dalla prossima settimana siamo in grado di iniziare con la distribuzione. E’ una importante azione di aiuto destinata alle famiglie che vivono momenti difficili, e in questo periodo sono, purtroppo, davvero moltissime, che siamo riusciti a dare grazie ai fondi derivanti dalla rimodulazione di un piano di zona. A breve, indicheremo anche i giorni e gli orari in cui sarà possibile effettuare il ritiro” ha dichiarato l’assessore Nadia Gnoffo.



E' tutto pronto per la distribuzione, a partire da martedì 11 ottobre, dei buoni scuola ai nuclei familiari che hanno i requisiti e i cui nominativi sono stati inseriti nell'elenco pubblicato sul sito del comune al seguente link: https://portale.comune.gela.cl.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=13283&CSRF=f1ded1be76e2e078a5b748e3942e2c5e . La consegna avverrà negli uffici del segretariato sociale, e agli stessi uffici ci si potrà rivolgere in caso di problemi o perplessità. Lo rende noto l'assessore ai servizi sociali, Nadia Gnoffo, a seguito della Determina Dirigenziale di ieri, 7 ottobre, con la quale si ufficializza la fornitura dei buoni spesa "pro-scuola" per l'acquisto di libri scolastici, sussidi e corredo scolastico. La consegna avverrà negli uffici del segretariato sociale, e agli stessi uffici ci si potrà rivolgere in caso di problemi o perplessità per l'anno scolastico 2022/2023 ai minori appartenenti a famiglie che vivono una condizione di disagio economico. Ogni blocchetto contiene 10 buoni spesa del valore di € 25,00 da spendere presso i negozi accreditati. La lista di questi ultimi sarà distribuita agli aventi diritto insieme ai buoni. "Sappiamo che le famiglie erano in attesa, e finalmente dalla prossima settimana siamo in grado di iniziare con la distribuzione. E' una importante azione di aiuto destinata alle famiglie che vivono momenti difficili, e in questo periodo sono, purtroppo, davvero moltissime, che siamo riusciti a dare grazie ai fondi derivanti dalla rimodulazione di un piano di zona. A breve, indicheremo anche i giorni e gli orari in cui sarà possibile effettuare il ritiro" ha dichiarato l'assessore Nadia Gnoffo.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare