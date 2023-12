Buio per creare l'atmosfera prima dell'accensione dell'albero di Natale: due signore cadono e finiscono in ospedale

E' successo a Balestrate. Le due donne stavano scendendo le scale e sono cadute

Due donne sono rimaste ferite durante l’accensione dell’albero di Natale in piazza a Balestrate, centro costiero della provincia di Palermo. Per creare l’atmosfera poco prima di accendere l’albero sono state spente le luci in piazza Duomo. Le due donne di 54 e 78 anni stavano scendendo lungo le scale della chiesa. Al buio non hanno visto i gradini e sono cadute. Sono state soccorse dai sanitari del 118 e trasportate al pronto soccorso di Partinico. Una delle due è in condizioni più gravi.



