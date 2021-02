Attualita 106

Brusaferro: "Diminuisce il numero operatori che si infettano, il vaccino è efficace"

Redazione

14 Febbraio 2021 11:12

"Vediamo un trend in lieve decremento dell’età mediana. Vuol dire che popolazioni più giovani contraggono l’infezione. E’ un trend che si sta cogliendo anche in altri Paesi europei, e sarà oggetto di un’attenta analisi". Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa al ministero per l’analisi dei dati di monitoraggio settimanali.Un altro dato molto interessante riguarda "il numero di operatori sanitari che si infettano si sta riducendo e il decremento è abbastanza rilevante, e questo è un segnale positivo dell’impatto della vaccinazione", ha affermato, ricordando che "siamo in una fase molto delicata dell’epidemia, con una circolazione diffusa delle varianti, che come sappiamo hanno una maggiore trasmissibilità. Ci sono segnali di controtendenza che vanno guardati con grande attenzione e consigliano grande precauzione e consapevolezza nelle misure da adottare perchè potrebbero portare rapidamente a una crescita del numero di nuovi casi".

La situazione Covid in Italia "è molto delicata, stabile per l’incidenza ma con alcuni segnali di ripresa sia nell’incidenza in alcune regioni che per la circolazione di varianti. Il valore Rt - afferma - è sempre sotto 1 ma è salito leggermente".





