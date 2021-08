Cronaca 298

Bruciano le Madonie: aziende distrutte e fuoco dentro le case

Sul territorio hanno lavorato i vigili del fuoco, i forestali e il personale della protezione civile

Redazione

11 Agosto 2021 08:38

Una lunga notte di incendi in provincia di Palermo. Le Madonie stanno bruciando. Le fiamme sono divampate nella zona delle Petralie e nella zona di Geraci Siculo. Molte persone hanno perso aziende e hanno visto le fiamme arrivate fin dentro casa. Sul territorio hanno lavorato i vigili del fuoco, i forestali e il personale della protezione civile. Nel corso della notte sono andati in fiamme ettari di vegetazione anche a Piano Geli nella zona di San Martino delle Scale e a Montefiascone sempre nella zona di Monreale. Ieri i vigili del fuoco hanno fatto 100 interventi in Calabria e in Sicilia con Canadair della flotta area del Corpo nazionale ed elicotteri. (ANSA)

Ieri pomeriggio - come riporta Denise Marfia su Gds.it - è stato evacuato anche l’ex convento dei Padri Riformati a Petralia Sottana. La struttura del XVII secolo ospita adesso uffici dell’Asp e una Rsa, una residenza sanitaria assistita. Gli ospiti della Rsa sono stati portati via e sistemati in altre strutture della zona. Il fuoco, partito dalla zona dell’ospedale Madonna dell’Alto ha poi preso una direzione verso la montagna e verso zone boschive impraticabili. E la situazione non va meglio questa mattina, focolai sono segnalati in diverse zone, dove si segnalano aziende distrutte e allevatori che stanno tentando di mettere in salvo il bestiame.



