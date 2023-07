Cronaca 1195

Bruciano le colline attorno a Palermo: chiuso l'aeroporto di Punta Raisi

Diverse abitazioni nella zona di Pizzo Sella e della borgata marinara sono state abbandonate dai residenti perchè minacciate dalle fiamme o a causa dell’aria irrespirabile

Redazione

E’ stato istituito a Palermo il centro operativo comunale per l’emergenza a causa degli incendi che avvolgono ancora le colline attorno al capoluogo. I roghi riguardano in particolare la montagna di Capo Gallo, il promontorio che sovrasta la località balneare di Mondello, e la collina di Bellolampo, dove sta bruciando una delle vasche della discarica comunale con esalazioni venefiche. Diverse abitazioni nella zona di Pizzo Sella e della borgata marinara sono state abbandonate dai residenti perchè minacciate dalle fiamme o a causa dell’aria irrespirabile. La Protezione Civile invita a non uscire di casa a causa del rischio diossina. L'aeroporto di Punta Raisi è stato chiuso sino alle 11 di questa mattina per precauzione. Cancellati i seguenti voli: FR4932 PMO-BVA 6,2, FR8972 PMO-BDS 6,2, FR3947 PMO-FCO 6,4, FR144 PMO-CUF 7,15, FR4914 PMO-VRN 6,35

"I voli programmati - si legge sulla pagina facebook dell'aeroporto Falcone-Borsellino - subiranno cancellazioni e ritardi. A breve vi aggiorneremo sullo stato dei voli. Per ragioni di sicurezza si consiglia di non raggiungere l'aeroporto. Su indicazioni della Polaria, al momento i passeggeri non accederanno nelle sale imbarchi. #Anas segnala A29 Alcamo-Trapani chiusa per vasto incendio. Chiusi molti svincoli dell'autostrada Palermo- Mazara del Vallo"



© Riproduzione riservata

