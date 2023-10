Cronaca 860

Brucia le sterpaglie e muore carbonizzato: la tragica fine di un pensionato

La tragedia si è verificata in provincia di Pesaro - Urbino. La vittima aveva 73 anni

Redazione

Muore carbonizzato mentre sta bruciando le potature nel suo campo. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in via Le Grotte, nel comune di Mondolfo, in provincia di Pesaro Urbino. La vittima si chiamava Sandrino Spaghetti, di 73 anni, pensionato, del posto. Ancora da accertare come sia potuto accadere. La scoperta del corpo carbonizzato è stata fatta dai vigili del fuoco di Fano i quali erano stati chiamati per un incendio di sterpaglie di modeste dimensioni. All’arrivo, dopo aver azionato gli idranti, e spento le fiamme, i vigili del fuoco hanno trovato in pochi attimi il corpo senza vita del pensionato. Sul posto i carabinieri chiamati dai pompieri per accertare le cause. Non è escluso che il 73enne possa aver avuto un malore, magari per le esalazioni dovute alla combustione, ed esser svenuto vicino al falò fino al punto di venire aggredito dalle fiamme senza avere la possibilità di riprendersi o ripararsi.



