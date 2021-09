Cronaca 612

Tragedia a Bronte, uccide la moglie e poi tenta il suicidio: era tutto pronto per il divorizo

L'uomo ha accoltellato la moglie alla gola. La vittima si chiamava Ada Rotini, aveva 46 anni

Redazione

08 Settembre 2021 12:57

Nuovo femminicidio in Sicilia. A Bronte un uomo ha accoltellato alla gola la moglie, uccidendola. Si chiamava Ada Rotini, aveva 46 anni. Il delitto è avvenuto intorno alle 11 in via Boscia, nei pressi della chiesa di San Vito, in pieno centro storico. L'uomo - F.A. di 47 anni - si è poi conficcato lo stesso coltello nel petto. Adesso è grave, ma non è morto. Lo hanno portato all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è arrivato in codice rosso. Subito l'hanno portato andato in sala operatoria per un intervento chirurgico.

Oggi era prevista la ratifica del divorzio fra i due coniugi. Indagano i carabinieri, che sono subito andati sul posto per ricostruire quanto accaduto. Il delitto è avvenuto in strada, lasciando un paese in stato di shock. Della donna morta si sa che faceva la badante ed era originaria di Noto. Il delitto ha scosso molto l'intero Catanese, anche perché arriva poco dopo quello terribile di Aci Trezza, dove la ventiseienne Vanessa Zappalà, di Trecastagni, è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco dall'ex fidanzato, che poi è stato trovato impiccato. E proprio oggi un uomo è stato arrestato, a Mirabella Imbaccari, sempre in provincia di Catania, per avere picchiato l'ex fidanzata.(Orazio Caruso, Gds.it)



