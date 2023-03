Cronaca 828

Bimba violentata per 4 anni da un ragazzino suo parente: arrestato dai carabinieri

A presentare la denuncia ai militari dell'Arma di Brindisi è stata la madre della ragazzina dopo che quest'ultima aveva rivelato tutto a un'altra parente

Redazione

Per quattro anni avrebbe violentato una minorenne, sua parente, approfittando delle sue condizioni di inferiorità psichica e fisica e delle numerose notti in cui la bambina dormiva a casa della nonna paterna. Lo stupratore avrebbe approfittato di lei quando rimanevano soli insieme nella casa in cui abitava e la piccola frequentava nel fine settimana, ma anche in auto quando la accompagnava a casa di altri parenti. Oggi quell’incubo è finito.

I carabinieri della Compagnia di Fasano, in provincia di Brindisi, lo hanno arrestato – su disposizione del Tribunale per i minorenni – per violenza sessuale pluriaggravata. Stessa misura è stata emessa dal gip del Tribunale ordinario per lo stesso reato commesso da maggiorenne, per alcuni mesi. Il primo episodio sarebbe avvenuto quando il giovane arrestato aveva 15 anni e la vittima soltanto 5.

La violenza sarebbe durata fino allo scorso anno, quando la giovane ha compiuto 9 anni e il suo parente-aguzzino ha raggiunto la maggiore età. A presentare la denuncia ai carabinieri è stata la madre della ragazzina, dopo che quest'ultima aveva rivelato tutto a un'altra parente. La minorenne è stata ascoltata dagli investigatori, che hanno raccolto un racconto meticoloso e dettagliato sugli abusi. La bambina sarebbe stata anche minacciata se avesse rivelato quel segreto, cosa che oltre alla vergogna aveva alimentato in lei anche la paura. Per questo l’uomo avrebbe continuato ad abusare di lei, nella certezza che nulla sarebbe mai emerso.





