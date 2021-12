Salute 150

Breast Unit, il comitato nisseno chiede all'Asp di Caltanissetta di potenziare l'ambulatorio di senologia

Il comitato ha inviato una lettera ai vertici dell'Asp affinchè il servizio sia più efficiente

Redazione

13 Dicembre 2021 14:10 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/brest-unit-il-comitato-nisseno-chiede-allasp-di-caltanissetta-di-potenziare-il-servizio Copia Link Condividi Notizia

Il Comitato Nisseno per la Breast Unit ha inviato una lettera ai vertici dell’Asp di Caltanissetta per sollecitare il buon funzionamento dell’ambulatorio di senologia presso l’Ospedale Sant’Elia aperto lo scorso 3 dicembre. L’Ambulatorio, per potere garantire un servizio efficace ed efficiente, deve prevedere degli standard che a loro volta necessitano di adempimenti amministrativi indispensabili ancora mancanti; tale mancanza, se non colmata al più presto vanificherà l’efficacia del servizio, allontanerà l’utenza dal territorio e sprecherà un’altra preziosa occasione per rendere la sanità nissena all’altezza delle sfide contemporanee.

Gli adempimenti necessari e urgenti per rendere l’Ambulatorio di senologia il giusto Spoke dell’Hub di Gela sono: il completamento dell’organico dell’Hub di Gela con tutte le figure professionali previste; il collegamento organico, efficace ed efficiente tra Hub e Spoke; l’incarico formale ai senologi dell’Hub di prestare la loro attività nei tempi e modi previsti presso l'ambulatorio di Caltanissetta e un’adeguata pubblicità del sistema di prenotazioni e visite.

Gli ingiustificabili ritardi che dovessero ancora protrarsi alimenterebbero dubbi sulla reale volontà della Dirigenza dell’ASP di Caltanissetta di dare una risosta di servizio pubblico al bisogno di sanità esistente sul territorio. L’assenza di servizi pubblici è già stata decretata come sciagurata da quanto accade in questi anni in cui il depauperamento della medicina pubblica a favore della medicina privata che ha spostato gli investimenti finanziari dalla medicina preventiva a quella terapeutica e riabilitativa, ha visto e vede sofferenze che avrebbero potuto essere in parte evitate. “In parte” certo ma quando si tratta di dolore e morte anche una piccola parte è importante e fa la differenza. Per tali motivi il Comitato cittadino chiede che senza altro indugio si provveda affinché vengano posti tempestivamente in essere gli adempimenti necessari.



Il Comitato Nisseno per la Breast Unit ha inviato una lettera ai vertici dell'Asp di Caltanissetta per sollecitare il buon funzionamento dell'ambulatorio di senologia presso l'Ospedale Sant'Elia aperto lo scorso 3 dicembre. L'Ambulatorio, per potere garantire un servizio efficace ed efficiente, deve prevedere degli standard che a loro volta necessitano di adempimenti amministrativi indispensabili ancora mancanti; tale mancanza, se non colmata al più presto vanificherà l'efficacia del servizio, allontanerà l'utenza dal territorio e sprecherà un'altra preziosa occasione per rendere la sanità nissena all'altezza delle sfide contemporanee. Gli adempimenti necessari e urgenti per rendere l'Ambulatorio di senologia il giusto Spoke dell'Hub di Gela sono: il completamento dell'organico dell'Hub di Gela con tutte le figure professionali previste; il collegamento organico, efficace ed efficiente tra Hub e Spoke; l'incarico formale ai senologi dell'Hub di prestare la loro attività nei tempi e modi previsti presso l'ambulatorio di Caltanissetta e un'adeguata pubblicità del sistema di prenotazioni e visite. Gli ingiustificabili ritardi che dovessero ancora protrarsi alimenterebbero dubbi sulla reale volontà della Dirigenza dell'ASP di Caltanissetta di dare una risosta di servizio pubblico al bisogno di sanità esistente sul territorio. L'assenza di servizi pubblici è già stata decretata come sciagurata da quanto accade in questi anni in cui il depauperamento della medicina pubblica a favore della medicina privata che ha spostato gli investimenti finanziari dalla medicina preventiva a quella terapeutica e riabilitativa, ha visto e vede sofferenze che avrebbero potuto essere in parte evitate. "In parte" certo ma quando si tratta di dolore e morte anche una piccola parte è importante e fa la differenza. Per tali motivi il Comitato cittadino chiede che senza altro indugio si provveda affinché vengano posti tempestivamente in essere gli adempimenti necessari.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare