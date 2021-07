Salute 76

Breast Unit di Gela, in servizio anche un chirurgo plastico. Giudice: "Importante conquista"

La Breast Unit dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela diventa sempre più un centro d'eccellenza

Redazione

20 Luglio 2021 16:02

"Altra conquista per una delle sedici Breast Unit esistenti in Sicilia, presso l'ospedale di Gela da oggi in servizio il chirurgo plastico per la ricostruzione della mammella, fase fondamentale per le donne che ogni giorno si sottopongono all'intervento chirurgo per eliminare il tumore maligno". E' quanto scrive in una nota Ignazio Giudice, segretario regionale Cgil Sicilia. "La normalità è a portata di mano, bisogna crederci. Il dialogo costruttivo con le Asp siciiliane prosegue, per ottenere tanti altri atti aziendali a favore della qualità della sanità pubblica, ora si rafforzi la diagnostica così da smettere di viaggiare. I fatti, meglio delle parole, le nostre denunce hanno trovato un riscontro positivo e la direzione strategica ha deliberato una nuova assunzione. Ora bisogna puntare alla diagnostica da realizzare a Gela senza dimenticare l'autonomia del centro strafusionale e il reparto di oculistica".



