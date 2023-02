Breafing in Prefettura a Caltanissetta per monitorare la situazione a seguito delle avverse condizioni meteo

Cronaca 730

Breafing in Prefettura a Caltanissetta per monitorare la situazione a seguito delle avverse condizioni meteo

Oggi pomeriggio il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un livello di allerta gialla

Redazione

10 Febbraio 2023 17:22 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/breafing-in-prefettura-a-caltanissetta-per-monitorare-la-situazione-a-seguito-delle-avverse-condizioni-meteo Copia Link Condividi Notizia

Nella prima mattinata di oggi, il Prefetto di Caltanissetta, Chiara Armenia, ha presieduto una riunione presso la Sala della Protezione Civile della Prefettura, finalizzata a compiere un monitoraggio sulla situazione dell’intero territorio provinciale a seguito della generalizzata situazione di maltempo che si è abbattuta sull’intera regione. Nel corso della riunione il Prefetto, alla presenza del Questore Emanuele Ricifari, del Comandante provinciale dei Carabinieri Vincenzo Pascale, del Maggiore La Sala della Guardia di Finanza, del Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino e degli altri Sindaci del territorio provinciale, ha voluto fare il punto della situazione con il Comandante dei Vigili del fuoco, della Polizia stradale e con i referenti del Libero Consorzio Comunale, di Anas e di RFI al fine focalizzare l’attenzione su eventuali criticità riscontate sull’intero territorio provinciale nel corso della nottata.

Diversi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco per alberi caduti per il forte vento. Non sono stati comunque registrati danni a persone. La situazione più critica ha interessato la parte meridionale della provincia dove attualmente risulta ancora chiusa per via dell’esondazione del fiume Dirillo la Strada Statale 115 che collega Gela a Vittoria. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia stradale, i Carabinieri e l’Anas che continuano a presidiare la zona.

La limitazione degli spostamenti sull’intero territorio, anche per via della precauzionale chiusura delle scuole, hanno contribuito a mantenere libere le principali arterie stradali facilitando gli interventi dei Vigili del fuoco e delle Forze dell’ordine laddove necessario. Per il pomeriggio di oggi il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un livello di allerta gialla.



Nella prima mattinata di oggi, il Prefetto di Caltanissetta, Chiara Armenia, ha presieduto una riunione presso la Sala della Protezione Civile della Prefettura, finalizzata a compiere un monitoraggio sulla situazione dell'intero territorio provinciale a seguito della generalizzata situazione di maltempo che si è abbattuta sull'intera regione. Nel corso della riunione il Prefetto, alla presenza del Questore Emanuele Ricifari, del Comandante provinciale dei Carabinieri Vincenzo Pascale, del Maggiore La Sala della Guardia di Finanza, del Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino e degli altri Sindaci del territorio provinciale, ha voluto fare il punto della situazione con il Comandante dei Vigili del fuoco, della Polizia stradale e con i referenti del Libero Consorzio Comunale, di Anas e di RFI al fine focalizzare l'attenzione su eventuali criticità riscontate sull'intero territorio provinciale nel corso della nottata. Diversi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco per alberi caduti per il forte vento. Non sono stati comunque registrati danni a persone. La situazione più critica ha interessato la parte meridionale della provincia dove attualmente risulta ancora chiusa per via dell'esondazione del fiume Dirillo la Strada Statale 115 che collega Gela a Vittoria. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia stradale, i Carabinieri e l'Anas che continuano a presidiare la zona. La limitazione degli spostamenti sull'intero territorio, anche per via della precauzionale chiusura delle scuole, hanno contribuito a mantenere libere le principali arterie stradali facilitando gli interventi dei Vigili del fuoco e delle Forze dell'ordine laddove necessario. Per il pomeriggio di oggi il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un livello di allerta gialla.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare