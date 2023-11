Cronaca 174

Braccio amputato a una ragazzina dopo essere stata sbranata dal pitbull del vicino di casa: indagini della polizia

La tragedia si è sfiorata a Tarquinia. La vittima ha 15 anni, il proprietario del cane è indagato

Redazione

Tragedia sfiorata a Tarquinia dove una 15enne ha subito l'amputazione di un braccio dopo essere stata sbranata dal pitbull di un vicino di casa. Le sue condizioni al momento sono gravi a causa delle infezioni e dalla convalescenza dall’operazione chirurgica. L’intervento, assicurano i medici, consentirà di preservare gran parte delle terminazioni nervose e permetterà in futuro l’eventuale inserimento di un arto artificiale.

Il proprietario del pitbull è attualmente oggetto di un’indagine per presunta omissione di controllo. Ma la sua posizione potrebbe aggravarsi nei prossimi giorni se i familiari della ragazza decidessero di sporgere denuncia per lesioni. Gli inquirenti della Polizia di Stato, sotto la guida della Procura di Civitavecchia, stanno conducendo le indagini sulla vicenda.



© Riproduzione riservata

