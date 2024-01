Cronaca 416

Botti di Capodanno, feriti bimbo e una donna. Bomba carta fa andare a fuoco un'auto

La lunga scia di sangue, un bambino di 10 anni ad Alfano ferito alla faccia mentre maneggiava un petardo

Redazione

Era alla guida della propria auto, una Fiat Panda, quando all’improvviso ha visto prendere fuoco il mezzo a seguito di un’esplosione. È quanto accaduto la scorsa notte a Napoli, in via dell’Epomeo, quartiere Pianura.

L’ipotesi - sulla quale stanno compiendo accertamenti i carabinieri - è che a causare l’incendio sia stata l’esplosione di una bomba carta lanciata dall’alto nel corso dei festeggiamenti della scorsa notte. L’auto, a bordo della quale oltre al conducente c'erano anche moglie e cognato dell’uomo alla guida, sarebbe passata sopra il petardo al momento della sua esplosione. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per domare le fiamme che hanno investito la parte anteriore del mezzo. Illesi i passeggeri.

A Bagnoli, invece, i carabinieri sono intervenuti nell’ospedale San Paolo per due persone ferite a causa dello scoppio di petardi. Le vittime sono un 33enne ferito da scoppio di petardo al sopracciglio destro con edema palpebrale destro e sospetta lesione e un 47enne dimesso per ustione della coscia sinistra guaribile in dieci giorni.

Una donna è rimasta ferita mentre assisteva dal balcone di casa ai fuochi d’artificio per il nuovo anno, a Napoli: secondo quanto si è appreso, sarebbe stata colpita all’addome da un proiettile vagante.

E’ accaduto nel quartiere di Forcella. La donna è stata trasportata all’ospedale Vecchio Pellegrini. Non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente segue di alcune ore quello che ha coinvolto un bambino di 11 anni ad Alfano, in provincia di Salerno. Il piccolo stava maneggiando un petardo, che gli è esploso in faccia. Immediati i soccorsi e la corsa all’ospedale: i medici gli hanno riscontrato un grave trauma all’occhio, la cui funzionalità sarebbe stata definitivamente compromessa.

Stava facendo esplodere alcuni petardi prima della mezzanotte e uno di questo gli è deflagrato in mano facendogli perdere due dita. E’ accaduto ieri sera intorno alle 21 a Capoterra, nella Città Metropolitana di Cagliari. Un uomo di 50 anni è stato trasportato in ospedale al Brotzu di Cagliari in codice rosso. La ricostruzione dell’episodio non è ancora chiara: sul posto sono intervenuti i carabinieri che si stanno occupando delle indagini. Probabilmente il ferito ha acceso male il petardo oppure non lo ha lanciato in tempo e il 'bottò gli è esploso nelle mani. Le persone che si trovavano con lui hanno subito chiamato il 118.



