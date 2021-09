Cronaca 1075

Botte e minacce ai bambini anche per un pannolino sporco, sospesa maestra d'asilo

E' successo ad Augusta dove una maestra è stata sospesa per 10 mesi. L'inchiesta è partita dalle denunce di alcune mamme

Redazione

11 Settembre 2021 12:37

Una maestra d’asilo di Augusta è stata sospesa per 10 mesi per aver aggredito e maltrattato gli alunni. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Siracusa ed eseguito dai carabinieri che hanno indagato sulla vicenda, dopo le denunce di alcune mamme preoccupate per il comportamento anomalo dei loro figli. Le immagini e le intercettazioni ambientali, disposte dalla Procura, hanno permesso di accertare che la donna quasi quotidianamente si rivolgeva ai bimbi con frasi denigratorie, li intimoriva ricorrendo in più occasioni a violenze fisiche e verbali gratuite, mortificando i più piccoli persino quando 'sporcavano' il pannolino.(Gds,it) (Foto archivio)



