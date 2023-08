Cronaca 893

Botte alla fidanzata 19enne fino a romperle il naso: arrestato ex di "Uomini e Donne"

I lividi delle violenze subite lei li copriva con il fondotinta

Redazione

05 Agosto 2023 08:15 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/botte-alla-fidanzata-19enne-fino-a-romperle-il-naso-arrestato-ex-di-uomini-e-donne Copia Link Condividi Notizia

(di Anna De Martino, Ansa) Per le botte e le minacce di morte alla fidanzata appena 19enne, è stato arrestato dai carabinieri di Cattolica (Rimini), Marco Arduini, 45 anni originario di Roma. Arduini, che nel 2018 aveva partecipato al programma televisivo Uomini e Donne e a cui un noto settimanale aveva dedicato una lunga intervista fotografica, è in carcere in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani.

I reati ipotizzati sono maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni. "E' stato fissato per lunedì prossimo in carcere a Rimini, l'interrogatorio di garanzia del mio assistito. Mi sono state riferite le accuse formulate dalla magistratura, ma con lui parlerò più approfonditamente domani per capire i contorni della vicenda", ha confermato l'avvocato difensore, Linda Mastrodomenico. Secondo le indagini il 45enne avrebbe minacciato e picchiato la fidanzata fino a romperle il naso. Una convivenza che nei momenti di rabbia diventava morsi sulle guance, calci e pugni. I lividi delle violenze subite lei li copriva con il fondotinta.

Solo una decina di giorni fa, la 19enne aveva quindi trovato il coraggio di raccontare tutto ai carabinieri che coordinati dal pm Ercolani, in un'indagine lampo, hanno sentito i genitori e la migliore amica. Testimonianze chiave che hanno portato in brevissimo tempo all'arresto del 45enne.



(di Anna De Martino, Ansa) Per le botte e le minacce di morte alla fidanzata appena 19enne, è stato arrestato dai carabinieri di Cattolica (Rimini), Marco Arduini, 45 anni originario di Roma. Arduini, che nel 2018 aveva partecipato al programma televisivo Uomini e Donne e a cui un noto settimanale aveva dedicato una lunga intervista fotografica, è in carcere in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani. I reati ipotizzati sono maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni. "E' stato fissato per lunedì prossimo in carcere a Rimini, l'interrogatorio di garanzia del mio assistito. Mi sono state riferite le accuse formulate dalla magistratura, ma con lui parlerò più approfonditamente domani per capire i contorni della vicenda", ha confermato l'avvocato difensore, Linda Mastrodomenico. Secondo le indagini il 45enne avrebbe minacciato e picchiato la fidanzata fino a romperle il naso. Una convivenza che nei momenti di rabbia diventava morsi sulle guance, calci e pugni. I lividi delle violenze subite lei li copriva con il fondotinta. Solo una decina di giorni fa, la 19enne aveva quindi trovato il coraggio di raccontare tutto ai carabinieri che coordinati dal pm Ercolani, in un'indagine lampo, hanno sentito i genitori e la migliore amica. Testimonianze chiave che hanno portato in brevissimo tempo all'arresto del 45enne.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare