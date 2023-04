Cronaca 351

Boscaiolo taglia un albero che poi gli cade addosso: morto

L'ncidente mortale sull'Appennino in provincia di Bologna. A perdere la vita un uomo di 39 anni

Incidente mortale sull'Appennino in provincia di Bologna. Un boscaiolo di 39 anni è morto, schiacciato dal tronco di un albero ad alto fusto che aveva appena tagliato. L'albero gli è caduto addosso sul torace, uccidendolo, lungo il sentiero della Via degli Dei, in località Le Croci di Monzuno. La vittima era il titolare di una ditta individuale della zona, specializzata in questi interventi, e stava lavorando nel bosco con un collega, che dopo l'incidente ha subito chiamato il 118.



