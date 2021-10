Strage di via D'Amelio, chiesta in Cassazione la conferma delle condanne

Cronaca 103

Strage di via D'Amelio, chiesta in Cassazione la conferma delle condanne

La sentenza di condanna è stata emessa in secondo grado dalla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta

Redazione

05 Ottobre 2021 14:46

La conferma delle condanne per gli imputati del processo Borsellino quater - per la strage di Via D’Amelio e i depistaggi nelle indagini - è stata chiesta dal Pg della Cassazione Pietro Gaeta che ha trovato pienamente condivisibili le motivazioni della sentenza della Corte di assise di Appello di Caltanissetta emessa il 15 novembre 2019. Secondo il Pg, è legittima la condanna all’ergastolo per i capomafia Salvo Madonia e Vittorio Tutino e quella a dieci anni di reclusione, per calunnia, nei confronti dei falsi pentiti Francesco Andriotta e Calogero Pulci. (Gds.it)



La conferma delle condanne per gli imputati del processo Borsellino quater - per la strage di Via D'Amelio e i depistaggi nelle indagini - è stata chiesta dal Pg della Cassazione Pietro Gaeta che ha trovato pienamente condivisibili le motivazioni della sentenza della Corte di assise di Appello di Caltanissetta emessa il 15 novembre 2019. Secondo il Pg, è legittima la condanna all'ergastolo per i capomafia Salvo Madonia e Vittorio Tutino e quella a dieci anni di reclusione, per calunnia, nei confronti dei falsi pentiti Francesco Andriotta e Calogero Pulci. (Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare