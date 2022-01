Attualita 386

Borse di studio, istanze entro il 28 febbraio: modello disponibile sul sito del Libero Consorzio Caltanissetta

Hanno diritto ad beneficiare del contributo, gli studenti con un Isee pari o inferiore ad 8 mila euro

Redazione

La Regione Siciliana - Assessorato dell’istruzione e della Formazione Professionale ha emanato una circolare per attivare, per l’anno scolastico 2021/2022 le procedure per l’erogazione delle Borse di Studio. Beneficiari dell’intervento sono esclusivamente gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), pari o inferiore a € 8.000,00.

Al momento della presentazione dell’istanza relativa al beneficio di che trattasi, il richiedente dovrà allegare l’attestazione ISEE in corso di validità. Saranno prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quelle che non riporteranno alcuna “annotazione” (omissione/difformità), pena l’esclusione. Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione I.S.E.E., dovrà inserire, nella domanda di partecipazione, il numero di protocollo e la data di presentazione DSU; sarà cura degli Enti locali acquisire successivamente, tramite l'INPS, l'attestazione.

Per accedere ai benefici i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza conforme al modello allegato alla circolare n. 2 del 12/01/2022. L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata da: Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre, madre o tutore) in corso di validità; Fotocopia del documento di riconoscimento e Codice Fiscale dello studente o della studentessa, in corso di validità, destinatario della Borsa di Studio; Fotocopia dell'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, esclusivamente, presso l'Istituzione Scolastica frequentata, entro e non oltre il 28 febbraio 2022. Qualsiasi irregolarità e/o incompletezza nella compilazione della stessa comporterà l’esclusione del beneficio. La circolare n. 2 del 10/01/2022 e il modello di presentazione istanza potranno essere scaricati dal sito del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, www.provincia.caltanissetta.it, nella relativa area tematica, al seguente link: https://www.provincia.caltanissetta.it/010/borse_di_studio_voucher_io_studio/borse_di_studio_voucher_io_studio.htm o potranno essere ritirati presso gli uffici del 6° Settore – Servizi Sociali, Culturali e Sviluppo Economico, siti a Caltanissetta in Via De Nicola e nelle segreterie delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie frequentati.



