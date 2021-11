Attualita 355

Borgo più bello della Sicilia, Sutera è seconda. Vince Buccheri per una manciata di voti

Buccheri, in provincia di Siracusa, ha vinto con 11.396 voti contro gli 11.023 di Sutera

Redazione

02 Novembre 2021 09:05

Purtroppo, il social contest per eleggere il borgo più bello di Sicilia è stato vinto da Buccheri con 11.396 voti contro gli 11.023 di Sutera. La "nostra" Sutera si aggiudica quindi il secondo posto come borgo più bello della Sicilia. Considerando che il bacino di voti per Buccheri proviene dalle province di Siracusa e Ragusa, possiamo ritenerci molto soddisfatti di questo bel risultato. La provincia di Caltanissetta ha molto da offrire ma dobbiamo essere noi, nisseni e non, a promuovere la bellezza di ciò che abbiamo. Non dobbiamo cadere nell'errore di pensare solo al "nostro" e a nulla più, o a fare guerre tra "poveri", tipo con Gela o San Cataldo. Dobbiamo farci manforte, aiutarci, e lottare per il bene comune, consapevoli che se la provincia va avanti, anche la nostra città si risolleverà. Dobbiamo cercare di cogliere ogni opportunità possibile e andare avanti passo dopo passo. Come diceva il saggio pensatore cinese Laozi, "un viaggio lunghissimo inizia sempre dal primo passo". Grazie a chi ha partecipato, in particolare agli amici del gruppo Facebook "San Cataldo ripartiamo insieme" che si sono impegnati tantissimo sin dalle prime fasi del concorso. Alla prossima!

Armando Turturici



Purtroppo, il social contest per eleggere il borgo più bello di Sicilia è stato vinto da Buccheri con 11.396 voti contro gli 11.023 di Sutera. La "nostra" Sutera si aggiudica quindi il secondo posto come borgo più bello della Sicilia. Considerando che il bacino di voti per Buccheri proviene dalle province di Siracusa e Ragusa, possiamo ritenerci molto soddisfatti di questo bel risultato. La provincia di Caltanissetta ha molto da offrire ma dobbiamo essere noi, nisseni e non, a promuovere la bellezza di ciò che abbiamo. Non dobbiamo cadere nell'errore di pensare solo al "nostro" e a nulla più, o a fare guerre tra "poveri", tipo con Gela o San Cataldo. Dobbiamo farci manforte, aiutarci, e lottare per il bene comune, consapevoli che se la provincia va avanti, anche la nostra città si risolleverà. Dobbiamo cercare di cogliere ogni opportunità possibile e andare avanti passo dopo passo. Come diceva il saggio pensatore cinese Laozi, "un viaggio lunghissimo inizia sempre dal primo passo". Grazie a chi ha partecipato, in particolare agli amici del gruppo Facebook "San Cataldo ripartiamo insieme" che si sono impegnati tantissimo sin dalle prime fasi del concorso. Alla prossima!

Armando Turturici

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare