Borghi d'Italia, la Sicilia nella top ten supera la Toscana: Taormina conquista la quarta posizione

Holidu, motore di ricerca per case vacanza, ha condotto una ricerca per determinare quali siano i borghi e le piccole città italiane più ricercati online

Redazione

09 Marzo 2021 11:06

Nonostante le restrizioni imposte agli spostamenti, gli italiani continuano a consultare il web per cercare informazioni circa le destinazioni che vorrebbero visitare, inclusi i borghi e le altre piccole città della penisola. Holidu, motore di ricerca per case vacanza, ha condotto una ricerca per determinare quali siano i borghi e le piccole città italiane più ricercati online dagli italiani nell’ultimo anno e risulta che la Sicilia ha superato la Toscana nella top 10 con Taormina!

La cittadina si colloca in 4° posizione mentre la Toscana conquista solo l'8° posizione con San Gimignano.

Ecco un'anteprima della Top 10 dei borghi più ricercati online:

Sorrento - Campania | 3280 Ricerche/mese

Ischia - Campania | 2780 Ricerche/mese

Capri - Campania | 2780 Ricerche/mese

Taormina - Sicilia | 2380 Ricerche/mese

Positano - Campania | 2080 Ricerche/mes

Scopri la classifica completa cliccando qui: https://we.tl/t-TnwAhcWBzY

Per conoscere tutti i borghi in classifica e la metodologia dello studio, ti invito a leggere il nostro comunicato stampa completo in calce e scaricare le foto in alta risoluzione al nostro pratico link di WeTransfer: https://we.tl/t-TnwAhcWBzY

Nel caso decidessi di pubblicare un articolo a riguardo, ti chiedo gentilmente di inserire un link al nostro sito web: www.holidu.it



