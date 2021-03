Cronaca 381

Boom di offerte di vaccini e certificati falsi di test anti Covid: la truffa passa sul web

Non mancano le offerte "Prendi tre, paghi due" per i certificati falsi di test anti Covid, le promesse di consegna dei vaccini in 24 ore ed i passaporti vaccinali falsi da 150 dollari in Bitcoin

Redazione

23 Marzo 2021 11:11

È un vero e proprio boom di offerte di vaccini, passaporti vaccinali falsi e certificati falsi di test anti Covid negativi sulla darknet, quella parte di internet accessibile solo attraverso speciali motori di ricerca.

Secondo quanto riporta la Bbc, i prezzi vanno da 500 a 750 dollari dollari per i vaccini AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm e Johnson & Johnson, mentre i certificati falsi dei test anti Covid si possono acquistare per un minino di 150 dollari.

I ricercatori della Check Point, una società specializzata nella sicurezza online, hanno rilevato un "forte incremento" dall'inizio dell'anno degli annunci pubblicitari legati ai vaccini anti Covid. Da parte sua, la Bbc sottolinea che non è stata in grado di determinare se questi vaccini siano autentici o meno.

Secondo i ricercatori nell'arco di pochi mesi il numero di questi annunci è triplicato a oltre 1.200. I venditori dicono di trovarsi negli Stati Uniti, in Spagna, in Germania, in Francia e in Russia: il vaccino Oxford-AstraZeneca viene offerto a 500 dollari, quelli di Johnson & Johnson e Sputnik a 600 dollari ciascuno, mentre il cinese Sinopharm a 750 dollari.

Non mancano inoltre le offerte "Prendi tre, paghi due" per i certificati falsi di test anti Covid, le promesse di consegna dei vaccini in 24 ore ed i passaporti vaccinali falsi da 150 dollari in Bitcoin.



