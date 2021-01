Attualita 395

Boom di divorzi dopo il lockdown: richieste di separazione aumentate del 60 per cento

La pandemia ha creato l'emergenza familiare non solo quella economica. In aumento anche le violenze all'interno della famiglia

Redazione

14 Gennaio 2021 15:10

L'emergenza coronavirus sta mettendo a dura prova la tenuta della famiglia italiana. Secondo l'Associazione nazionale divorzisti nel 2020 c'è stato un aumento annuo delle separazioni del 60%. "Sono aumentate tantissimo le richieste di separazione dovute principalmente alla convivenza forzata", spiega all'ANSA Matteo Santini, presidente dell'Associazione nazionale avvocati divorzisti.Numeri leggermente diversi, ma altrettanto drammatici per l'Associazione avvocati matrimonialisti italiani. "La pandemia ha creato l'emergenza familiare non solo quella economica - dice all'ANSA il presidente dell'Ami, l'avvocato Gian Ettore Gassani -, che sottolinea non solo l'aumento delle richieste di separazioni ma denuncia anche un incremento di violenze all'interno della famiglia.



