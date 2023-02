Attualita 990

Boom di corna a San Valentino: la maggior parte dei partner tradisce con gli ex

Il 69% delle donne ed il 74% degli uomini sostengono che è proprio la Festa degli Innamorati a fare aumentare il desiderio di tradire

Redazione

Nel 2023 gli ex potrebbero essere un pericolo per gli attuali partner. A San Valentino il tradimento è dietro l’angolo per molte coppie. Lo svela Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più affidabile dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato, ha condotto una ricerca sul come e con chi si trascorrerà la Festa degli Innamorati.

Le percentuali emergono da una ricerca del portale condotta a gennaio/febbraio 2023 su un campione di mille donne e mille uomini di età compresa tra i 18 ed i 65 anni distribuiti in tutte le regioni d’Italia. La rivincita degli ex ricade proprio a San Valentino, il giorno degli innamorati. Incontri-ExtraConiugali.com ha poi condotto un approfondimento sui fedifraghi interpellando un campione di mille donne e mille uomini iscritti al portale nel medesimo range di età (tra i 18 ed i 65 anni) e con la medesima distribuzione geografica, indagando sul loro “sentiment” in relazione alla Festa degli Innamorati.

In questo particolare segmento di indagine, tuttavia, il 69% delle donne ed il 74% degli uomini sostengono che è proprio la Festa degli Innamorati a fare aumentare il desiderio di tradire. Con chi? Secondo quanto ha potuto rilevare Incontri-ExtraConiugali.com, il 48% delle donne ed il 57% degli uomini opterà per il «sex revival», scegliendo l’ex per tradire. “Una “trappola” che implica molti rischi e che non fa bene a nessuno”, mette in guardia Alex Fantini.

Insomma, il rischio di un “tradimento da San Valentino” questa volta è altissimo: i rapporti di un tempo con la fidanzatina del liceo o dell’università o con il capo ufficio del primo lavoro che si è avuto non si spengono mai del tutto e quest’anno si ripresenteranno più forti che mai. “Le scappatelle con gli ex partner tendono a ripresentarsi con una grandissima frequenza e non si tratta di un normale “affaire” ma di una situazione che tende a reiterarsi nel tempo e che, anzi, si rafforza di volta in volta con il trascorrere degli anni”, sostiene il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.



