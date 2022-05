Attualita 803

Bonus docce e rubinetti, prorogato al 3 dicembre: come richiederlo e a chi spetta il rimborso

Tra le spese che rientrano nel bonus idrico c'è l’acquisto di lavandini, docce, rubinetti, sanitari

Prorogato fino al 3 dicembre 2023 il bonus idrico, conosciuto anche come bonus doccia e rubinetti. Prevede agevolazioni fiscali sia per i privati che per i commercianti. L'obiettivo del Governo è, con questa misura, quella di incentivare il risparmio di acqua. La legge introduce rimborsi fino a 1.000 per i privati. Tra le spese che rientrano nel bonus idrico c'è l’acquisto di lavandini, docce, rubinetti, sanitari. Ovvero di tutto ciò che, in un modo o nell'altro, permette un taglio ai consumi di acqua corrente. Il tetto massimo è stato stabilito in 1.000 euro.

Il decreto ministeriale 395/2021 lascia fuori, invece, alcuni sanitari come ad esempio il piatto doccia, il bidet, lavandini, sanitari in resina e le vasche da bagno già esistenti.Non solo acquisto di sanitari ma anche l'installazione di che riguardano lo scarico o la sostituzione dei bagni già presenti di strumenti per il flusso dell'acqua, così come le docce, inclusi soffioni e colonne. Nell'incentivo previsto dal Governo rientrano anche i costi della manodopera. Per ottenere l'agevolazione fiscale è necessario presentare, oltre ai dati anagrafici del richiedente, anche una serie di dati tecnici che riguardano gli interventi effettuati. Vanno inserite anche le proprie coordinate bancarie dove, una volta verificati i requisiti, sarà accreditato il rimborso in unica soluzione.(Gds.it)



